Вена, , 00:25 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал обогащать уран, используя один из трех каскадов центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в городе Натанз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, работы начались 28 августа. Задействованный каскад включает 174 установок для обогащения урана до 5%.

Еще один каскад находится на стадии запуска обогатительного процесса. На третий каскад пока не подавали материал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в Вашингтоне о том, что ядерная сделка США и Ирана не помешает иранской стороне создать ядерное оружие.

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