Вена, 30 августа, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал обогащать уран, используя один из трех каскадов центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в городе Натанз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации агентства, работы начались 28 августа. Задействованный каскад включает 174 установки для обогащения урана до 5%.

Еще один каскад находится на стадии запуска обогатительного процесса. На третий каскад пока не подавали материал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в Вашингтоне о том, что ядерная сделка США и Ирана не помешает иранской стороне создать ядерное оружие.