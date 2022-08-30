30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Материал агентства Reuters, согласно которому финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса на территории Российской Федерации, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно заявлению представителя компании, Nokia намерена избавиться от сотрудников на территории России до конца 2022 года. Кроме того, все имеющиеся в распоряжении фирмы офисы будут освобождены. Тем не менее юридический процесс закрытия крупной фирмы в России — процесс долгий, поэтому в Nokia заверили, что официальное присутствие компании в Российской Федерации сохранится вплоть до её ликвидации.

«Она, что, всё это время была?» — удивляется Банщик Ч.

Многие пользователи отметили, что опять западные корпорации пытаются громко заявить о своём уходе из России. Граждане уверены, что процесс ликвидации юридического лица — вещь муторная и невыносимо скучная, но только в случае политического решения такие компании, как Nokia, будут трезвонить об этом на каждом углу, делая из мухи слона.

«Уходи тихо и красиво и не хлопай дверью! Скатертью дорога! Уже этот бренд забыт прочно. Ничего не теряем», — считает Ольга Г.

«Главное — громко уйти, а то, что эта фирма почти никому не нужна была, — это другой вопрос. Либероиды будут продолжать утверждать, что из России бегут «лучшие». Ну-ну», — поделился своим мнением Александр Щ.

Логотип Nokia (сс) Erkka Peitso

Некоторые компании отмечают, что Nokia — компания с именем, но имя это осталось в прошлом. Если в вопросе серьёзных западных компаний российское руководство было вынуждено напрячься и искать пути разрешения возникающих проблем, то в случае с «Нокией» никто особо дёргаться не будет.

«Удивительно! Умерший бренд, который убила компания Microsoft, оказывается доживал свой век в России. Ну что же, удачи!» — проводил компанию Nokia Александр М.

«И что теперь? «Нокиа», вы и так всё профукали, ничего за собой не имеете и ваши телефоны — на дне рынка. Так о чём речь? Мы плакать, что ли, от потери такой будем? Не дождётесь. Что-то не нравится — валите», — пишет Валентина Т.

Часть людей полагает, что Nokia пытается привлечь внимание к своему бренду. Для этого подойдёт даже политический скандал. Вероятно, боссы компании ждут от США и ЕС поддержки, потому как они сказали своё «веское» слово в условиях санкционной войны против Российской Федерации.

«Всё, что у меня связано с компанией Nokia, так это телефон Nokia 3310. Неубиваемый кирпич из начала двухтысячных. На этом финская фирма для меня закончилась. Я удивлён, что она вообще функционировала всё это время», — отметил Михаил Т.

Та самая Nokia 3310 Aman Firdaus

Нашлись и те, кто отмечают, что финны из Nokia всё-таки могут стать причиной проблем для российских граждан, т. к. эта компания закрывала ту область, в которой российское импортозамещение пока что даже не ночевало.

«Nokia продавала сетевуху для сотовых компаний. Теперь, после ухода компании из России, можно ожидать повышения стоимости сотовой связи», — предупреждает Ильшат Д.

Напомним, 29 августа агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса на территории Российской Федерации.