Архангельск, 30 августа, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В Архангельской области «набор первоклассника» за год стал дороже на 15,09%. Об этом сообщает Архстат.

Светлана Шаповалова 1 сентября

«Набор одежды и канцелярии для мальчиков в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года стал дороже на 15,09%, а для девочек — на 14,93%. Сборы в 1-й класс мальчика обойдутся почти в 24 тысячи рублей, девочки — в 28 тысяч», — сообщили в ведомстве.

По данным статистики, наиболее заметно за этот период подорожала одежда. Так, юбки из полушерстяных тканей стали дороже на 20,72%, блузки для девочек — на 28,13%, сорочки для мальчиков — на 18,82%, а брюки — на 24,36%. Из электронных устройств максимальные темпы роста показали смартфоны, стоимость которых выросла почти на 30%.

Школьные тетради подорожали на 44,08%, шариковые авторучки — на 30,45%, а школьные ранцы — на 9,50%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость набора вещей и школьных принадлежностей для первоклассника в России в новом учебном году выросла на 13,91% в годовом выражении для мальчика и на 11,25% — для девочки.