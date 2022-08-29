Москва, 29 августа 2022, 23:56 — REGNUM Воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Центральной России в части закрытого воздушного пространства на Юге России будет пропускать не более 15 рейсов в час, а все остальные самолеты полетят по обходному маршруту, через воздушное пространство Казахстана. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что российские власти обсуждают с авиакомпаниями вариант организации воздушного коридора через закрытую для полетов гражданской авиации зону на Юге России. Эта зона закрыта из-за проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР.
Уточняется, что этот коридор смогут использовать только авиакомпании, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы, свыше этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме, через воздушное пространство Казахстана.