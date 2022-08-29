Москва, 29 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Центральной России в части закрытого воздушного пространства на Юге России будет пропускать не более 15 рейсов в час, а все остальные самолеты полетят по обходному маршруту, через воздушное пространство Казахстана. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российские власти обсуждают с авиакомпаниями вариант организации воздушного коридора через закрытую для полетов гражданской авиации зону на Юге России. Эта зона закрыта из-за проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Уточняется, что этот коридор смогут использовать только авиакомпании, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы, свыше этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме, через воздушное пространство Казахстана.