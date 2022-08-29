Рим, , 23:53 — REGNUM Четыре правоконсервативные партии Италии могут получить на ближайших выборах 49,6% голосов, а с учетом перераспределения голосов, поданных за партии, которые не пройдут в парламент — более 50%, таковы опубликованные 29 августа итоги опроса Tecne.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Премьер-министром Италии, по данным социологов, станет Джорджа Мелони — рейтинг ее партии «Братья Италии» почти вдвое выше, чем у «Лиги» Маттео Сальвини (24,6% и 12,7% соответственно), а по правилам правоконсерваторов премьера определяет та партия коалиции, которая наберет больше голосов.

Леволибералы во главе с Демократической партией могут рассчитывать чуть менее чем на 30% голосов. Также в парламент, по данным Tecne, пройдут популисты из «Движения 5 звёзд» (10,5%), блок Маттео Ренци и Карло Календы (4,9%), и, возможно, партия Italexit, выступающая за выход Италии из ЕС и НАТО (2,9% при барьере в 3%).

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября.