Таллин, , 23:48 — REGNUM МВД Эстонии готовит законопроект, направленный на ограничение прав граждан России на покупку недвижимости в стране, заявил 29 августа эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс изданию Postimees.

Прибалтика. Флаг

По его словам, ранее для принятия такого закона не хватало «политической воли».

«Это один из проектов, который министерство предлагало и раньше, но для него не хватало политической воли. Я поставил перед министерством задачу начать готовить проект закона об ограничении права граждан России покупать недвижимость в Эстонии», — сказал Ляэнеметс.

Более подробных данных об этом законопроекте глава МВД давать не стал.

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