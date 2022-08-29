Таллин, 29 августа 2022, 23:48 — REGNUM МВД Эстонии готовит законопроект, направленный на ограничение прав граждан России на покупку недвижимости в стране, заявил 29 августа эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс изданию Postimees.
По его словам, ранее для принятия такого закона не хватало «политической воли».
«Это один из проектов, который министерство предлагало и раньше, но для него не хватало политической воли. Я поставил перед министерством задачу начать готовить проект закона об ограничении права граждан России покупать недвижимость в Эстонии», — сказал Ляэнеметс.
Более подробных данных об этом законопроекте глава МВД давать не стал.
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