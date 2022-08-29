Рим, , 23:42 — REGNUM Те, кто предлагают отменить «пособия по гражданству» (по бедности), играют с огнем, заявил 29 августа лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Governo.it

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Получателями пособия является более миллиона семей.

За отмену выплаты пособий выступает часть правых политиков, они полагают, что помощь от государства должны получать те, кто не может работать, но не те, кто не хочет.

Конте 29 августа напомнил, как во время пандемии граждане «штурмовали супермаркеты», и намекнул, что если в условиях роста цен и тарифов будут отменяться пособия, дело может закончиться куда более серьезными последствиями.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.