Анкара, 29 августа, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ), работающий в Стамбуле, санкционировал выход из портов бывшей УССР шести судов с продовольствием.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Официальное сообщение СКЦ было опубликовано вечером 29 августа.

По решению СКЦ 30 августа из морского порта бывшей УССР может выйти сухогруз Seajoy с 64,215 тыс. тонн кукурузы, который отправится из Черноморска в Испанию.

Сухогруз Michalis доставит из Одессы в Испанию 33 тыс. тонн кукурузы, судно Simas пойдет из Одессы в Италию с 15 тыс. тонн пшеницы, балкер Saffet Aga выйдет из Черноморска в Турцию, груженный 2,2 тыс. тонн кукурузы, судно Afanasiy Matyushenko доставит из Черноморска в Турцию три тыс. тонн пшеницы, а судно Lady Zehma пойдёт из Черноморска в Италию с тремя тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, 30 августа из порта Южный в Турцию выйдет сухогруз Karteria c 37,5 тыс. тонн пшеницы на борту. Это зерно закуплено в рамках Всемирной продовольственной программы для Йемена. Разрешение на выход сухогруз получил еще 28 августа, но судно задержалось в порту.