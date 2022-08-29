Милан, Италия, 29 августа, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Граждане Италии должны задать себе вопрос, «живем ли мы в демократии», заявил 29 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Paz.ca Сильвио Берлускони

Так он прокомментировал данные соцопросов, в соответствие с которыми 40% граждан не пойдут на выборы, а еще 11% не знают, за кого голосовать.

Не следует проявлять безразличия, необходимо исполнять гражданский долг, без того ситуация в стране не улучшится, отметил Берлускони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.