Тбилиси, , 23:48 — REGNUM Министр здравоохранения и социального развития Грузии Зураб Азарашвили заявил, что он лично инспектирует общественные работы, предназначенные для безработных граждан, сообщает 29 августа грузинский телеканал «Имеди».

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По словам министра, проект трудоустройства безработных включает в себя общественные работы в муниципалитетах, государственных предприятиях, агентстве лесного хозяйства. В частности, безработные убирают улицы и красят здания на всей территории страны. При такой занятости участники проекта получают основную зарплату и социальное пособие в размере 300 лари ($106).

Министр отметил, что он сам очень часто приезжает и осматривает места проведения общественных работ. Азарашвили подчеркнул, что он абсолютно убежден в необходимости проекта по трудоустройству граждан. В настоящее время свыше 5000 человек таким образом уже легализовали свой статус.

Масштабная программа занятости на общественных работах была инициирована премьер-министром Ираклием Гарибашвили весной 2022 года. Проект направлен на трудоустройство трудоспособных граждан, получающих социальное пособие.

Напомним, что по официальным данным в 2021 году 20,6% трудоспособных граждан Грузии не имели работы.