Тбилиси, 29 августа 2022, 23:48 — REGNUM Министр здравоохранения и социального развития Грузии Зураб Азарашвили заявил, что он лично инспектирует общественные работы, предназначенные для безработных граждан, сообщает 29 августа грузинский телеканал «Имеди».
По словам министра, проект трудоустройства безработных включает в себя общественные работы в муниципалитетах, государственных предприятиях, агентстве лесного хозяйства. В частности, безработные убирают улицы и красят здания на всей территории страны. При такой занятости участники проекта получают основную зарплату и социальное пособие в размере 300 лари ($106).
Министр отметил, что он сам очень часто приезжает и осматривает места проведения общественных работ. Азарашвили подчеркнул, что он абсолютно убежден в необходимости проекта по трудоустройству граждан. В настоящее время свыше 5000 человек таким образом уже легализовали свой статус.
Масштабная программа занятости на общественных работах была инициирована премьер-министром Ираклием Гарибашвили весной 2022 года. Проект направлен на трудоустройство трудоспособных граждан, получающих социальное пособие.
Напомним, что по официальным данным в 2021 году 20,6% трудоспособных граждан Грузии не имели работы.