Рим, 29 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. «Братья Италии» в случае победы на выборах выдвинут ряд инициатив в отношении «первого имущества» граждан (то есть основного жилья), заявила 29 августа лидер партии Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Эта собственность ни при каких обстоятельствах, кроме невыплаты ипотечного кредита, не сможет быть изъята. Кроме того, будут ускорены процессы выселения из чужого имущества нелегальных захватчиков, сказала Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.