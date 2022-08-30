Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Актёрский состав фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» пополнился новыми именами. Об этом 29 августа сообщило издание Deadline.

Джозеф Гордон-Левитт в роли Эдварда Сноудена Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция

Теперь вместе с Эдди Мёрфи в картине сыграют Тейлор Пейдж («Анатомия страсти») и Джозеф Гордон-Левитт («Петля времени»). Сценарий для ленты напишет Уилл Билл, а в качестве продюсеров выступят Джерри Брукхаймер, Рэй Анджелик, Чад Оман и сам Мёрфи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джозеф Гордон-Левитт примет участие в съёмках триллера «Эш». Режиссёром фильма выступит рэпер Flying Lotus (Стивен Эллисон).

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