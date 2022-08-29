Багдад, 29 августа 2022, 23:23 — REGNUM Вооруженные столкновения происходят у здания парламента в столице Ирака, сообщает 29 августа телеканал Al Arabiya.
Перестрелки отмечены в «зеленой зоне» Багдада.
Ранее телеканал сообщил, что в ходе столкновений погибли двое солдат армии Ирака.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ирака происходят столкновения силовиков со сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра, потребовавшего досрочных парламентских выборов.
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