Донецк, , 23:23 — REGNUM Бандеровские вооруженные формирования обстреляли из тяжелой артиллерии Донецк, Макеевку и Ясиноватую на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сообщается, что огонь велся из тяжелой артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования киевского режима постоянно обстреливают гражданские объекты на территории Донбасса, чтобы нанести максимальный урон мирному населению.