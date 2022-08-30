30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв мэра Одессы к началу переговорного процесса между Россией и киевским неонацистским режимом.

Артур Савин, , 00:24 — REGNUM Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что необходимо вести переговоры с Российской Федерацией в политическом ключе, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению чиновника, переговорный процесс сейчас важен как никогда, потому что «на кону жизни миллионов людей». В этом ключе остаётся непонятным, каких именно людей имеет в виду одесский мэр. В случае боевых действий за освобождение Одессы от нацистов пострадает много людей, но никак не миллион человек. Даже если считать вероятные совокупные потери как со стороны России, так и со стороны киевского неонацистского режима.

С другой стороны, Труханов может знать что-то такое, о чём не готов говорить прямо. Внезапное откровенное интервью итальянскому изданию не столь значимого политика на территории бывшей УССР, но с очень громким заявлением может свидетельствовать о том, что готовится нечто грандиозное. Причём речь может идти в равной степени как о широкомасштабном наступлении российских войск по всем фронтам одновременно, либо об ужасающей по своим масштабам провокации на Запорожской атомной электростанции.

«Вот и в Одессе русским духом повеяло», — заметил Николай К.

Многие пользователи связали такие призывы со стороны одесского градоначальника с тем, что Одесса неминуемо окажется местом битвы. Поэтому Труханов более не хочет быть нацистом и русофобом, а желает предстать в качестве договороспособного политика, с которым Россия может построить диалог.

Геннадий Труханов Omr.gov.ua

«Чувствует лысый, что Россия уже скоро придёт в Одессу порядок наводить. Начал правильные вещи говорить», — заметил пользователь Black Angel.

«Почуял, откуда ветер задул. Понимает, что когда придут русские, лучше быть расположенным к переговорам, чем положенным на пол», — пишет Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что террористический режим Киева не прощает подобного рода миролюбцев, поэтому Труханову отныне угрожает реальная опасность.

«Видимо, сейчас мэр Одессы неожиданно скинется с окна или что-то в этом роде», — предполагает Евгения К.

«Одесса всегда была русским городом. А сейчас это политическое недоразумение, что там бандеровцы правят. Мэра Одессы всяко уже ликвидируют нацисты, тоталитарный режим не терпит несогласных», — написал Алексей М.

«Боюсь, что реально его нацисты уберут по-тихому. Такие слова сейчас лучше вообще не говорить в [бывшей УССР], чтобы дожить до освобождения Россией Одессы!» — считает Вероника А.

Бандеровцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что никаких переговоров с киевским нацистским режимом у России быть не может.

«Никаких переговоров! Только полная и безоговорочная капитуляция киевского неонацистского режим! Затем жители Одессы сами выберут вступление в состав России», — указывает Aliya A.

Нашлись и те, кто пишут, что появился реальный шанс избежать кровопролитных боёв за Одессу путём переговорного процесса. Граждане считают, что таким «подарком судьбы» надо непременно воспользоваться.

«Очень надеюсь на благоразумие одесских властей! Дай бог, чтобы у них прошло всё по Крымскому сценарию. Так мы сохраним множество жизней», — отмечает Гульнара Л.

Напомним, 29 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera о том, что необходимо вести переговоры с Российской Федерацией в политическом ключе.