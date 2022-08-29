Рим, , 23:17 — REGNUM Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони с огромным отрывом занимает первое место в рейтинге политиков, чьи высказывания и действия обсуждаются в интернете, сообщили 29 августа эксперты Telpress.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Второе и третье места в списке занимают лидер «Лиги» Маттео Сальвини и глава леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.