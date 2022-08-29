Багдад, 29 августа 2022, 23:16 — REGNUM Два солдата Вооруженных сил Ирака погибли в столкновениях с протестующими в Багдаде, сообщает 29 августа телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что военные погибли в столкновениях со сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра, происходящих в «зеленой зоне» Багдада.
Телеканал утверждает, что бои также идут в городе Басра. Уже применяются минометы и крупнокалиберные пулеметы.
Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства Ирака провести досрочные парламентские выборы.
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