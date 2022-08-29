Ливерпуль, Великобритания, 29 августа, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 30-летний бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино с оценкой 9.17 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Английской Премьер-лиге.

Liverpoolfc.ru Мохамед Салах, Алисон, Роберто Фирмино и Садьо Мане в форме «Ливерпуля» сезона 2019/2020

В матче с «Борнмутом» (9:0) Роберто Фирмино отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно по воротам соперника бразилец нанес пять ударов, а точность передач футболиста составила 67%.

Помимо Роберто Фирмино, в символическую сборную лучших игроков 4-го тура АПЛ 2022/23 также вошли Бернд Лено («Фулхэм», 8.4), Антони Робинсон («Фулхэм», 7.4), Джо Уоррелл («Ноттингем Форест», 8.1), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 8.3), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 8.4), Луис Диас («Ливерпуль», 8.5), Рубен Невеш («Вулверхэмптон», 8.2), Мартин Эдегор («Арсенал», 8.7), Энтони Гордон («Эвертон», 7.5) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 8.4).