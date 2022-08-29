Вашингтон, , 23:12 — REGNUM ВСУ могли обстреливать Запорожскую АЭС, сообщил 29 августа представитель военного командования США, передаёт Sputnik.

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сказал, что не может утверждать, что бандеровские боевики «также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство заявляет, что Запорожская АЭС якобы будет в большей безопасности, если её перестанут охранять росгвардейцы.

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