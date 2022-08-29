Вашингтон, 29 августа, 2022, 23:12 — ИА Регнум. ВСУ могли обстреливать Запорожскую АЭС, сообщил 29 августа представитель военного командования США, передаёт Sputnik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Он сказал, что не может утверждать, что бандеровские боевики «также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство заявляет, что Запорожская АЭС якобы будет в большей безопасности, если её перестанут охранять росгвардейцы.