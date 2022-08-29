Кадис, Испания, 29 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Атлетико» из Бильбао разгромил «Кадис» в матче третьего тура испанской Ла Лиги 2022/23. Основное время встречи, проходившей в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса», завершилось со счетом 4:0.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

Забитыми мячами в составе команды из Бильбао отметились Иньяки Уильямс (24’), Горка Гурусета (57’ Иньиго Лекуэ, 90+4’ Джон Морсильо) и Алекс Беренгер (79’ Нико Уильямс). Желтые карточки получили Альфонсо Эспино, Иньиго Лекуэ и Иван Алехо. На матче работала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

Составы команд:

«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Фали (Чуст, 46’), Эспино (Мабил, 61’), Родригес, Мари (сан Эметерио, 46’), Алехо, Арсамендия, Бланко (Фернандес, 61’), Лосано (Лукас, 67’), Негредо.

«Атлетик»: Симон, Вививан, Альварес, Лекуэ (Паредес, 88’), де Маркос, Весга, Беренгер (Морсильо, 88’), Сансет (Гарсия, 88’), Муньяин, Уильямс (Гарсия, 82’), Уильямс (Гурусета, 54’).