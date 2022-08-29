Вашингтон, 29 августа, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года полностью скомпрометированными и выбрать президента страны заново.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Об этом Трамп сообщил 29 августа в соцсети Truth Social.

«Теперь стало полностью ясно, что ФБР скрыло скандал с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они не сделали это, то «Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году». Это большое мошенничество и вмешательство в выборы на невиданном уровне», — написал экс-президент США.

По его мнению, единственный выход в этой ситуации заключается в объявлении «настоящего победителя» или «объявлении выборов 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые».