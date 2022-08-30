Лондон, , 09:16 — REGNUM Британский музыкант Оззи Осборн намерен вернуться в Великобританию из США. Об этом сообщило издание The Wrap 29 августа.

Оззи Осборн (сс) Portal Focka

Как признался артист, его желание переехать связано с ростом преступности и насилия в США: «Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы». Он также добавил: «Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой».

Напомним, Оззи Осборн родился в Бирмингеме (Великобритания), там же он начинал свою творческую деятельность. Последние 20 лет музыкант проживает на территории США.

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