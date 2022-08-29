Тула, , 23:01 — REGNUM 29 августа в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче седьмого тура Первой лиги 2022/23 сыграл вничью с «Енисеем» из Красноярска. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Арсенал Tularegion.ru

Забитыми мячами в составе «пушкарей» отметились Камран Алиев (23’) и Евгений Луценко (77’). Голы гостей забили Никита Глушков (22’) и Анзор Саная (74’ пенальти).

Статистика матча («Арсенал»/ «Енисей»)

Удары 8/12

Удары в створ 3/5

Владение 48%/52%

Угловые 5/6

Нарушения 13/10

Составы команд:

«Арсенал»: Коченков, Григалава, Сериков, Алиев (Кангва, 66’), Кайнов, Янов (Григорян, 66’), Суханов (Мануйлов, 46’), Ткачев, Панченко (Изотов, 82’), Луценко.

«Енисей»: Антипин, Бардыбахин, Масловский, Хозин, Иванов, Раздорских (Канаплин, 60’), Ломакин (Воронин, 71’), Ланин, Глушков (Окладников, 86’), Молтенинов (Саная, 60’), Феррейра.

«Енисей», набрав 12 очков, по итогам тура опустился на четвертое место. «Арсенал» с десятью очками расположился на девятой позиции.