Милан, Италия, 29 августа 2022, 22:55 — REGNUM Одних полицейских методов для победы над нелегальной миграцией недостаточно, заявил 29 августа координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
Так он прокомментировал заявление лидера другой партии правой коалиции — «Братьев Италии» Джорджи Мелони, которая пообещала «морскую блокаду» перевозчикам нелегальных мигрантов в Италию в случае победы правых на выборах.
Возникнут в том числе и юридические препятствия, отметил в свою очередь Таяни. Он полагает, что нужно действовать политическими инструментами, в частности, заключать договоры с африканскими странами.
После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.