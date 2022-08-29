Милан, Италия, 29 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Одних полицейских методов для победы над нелегальной миграцией недостаточно, заявил 29 августа координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Так он прокомментировал заявление лидера другой партии правой коалиции — «Братьев Италии» Джорджи Мелони, которая пообещала «морскую блокаду» перевозчикам нелегальных мигрантов в Италию в случае победы правых на выборах.

Возникнут в том числе и юридические препятствия, отметил в свою очередь Таяни. Он полагает, что нужно действовать политическими инструментами, в частности, заключать договоры с африканскими странами.

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.