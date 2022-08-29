29 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:35 — REGNUM Заявление представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны киевских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Энергетика на территории б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате обстрела со стороны ВСУ пострадала крыша корпуса, в котором хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС. Судя по характеру попаданий, нацисты использовали дальнобойные американские гаубицы M777, которые были поставлены Киеву из США в качестве военной помощи. Огонь вёлся с противоположного от станции берега Днепра из Никополя (Днепропетровская область).

Власти Запорожской области уверяют, что радиационный фон в норме и ситуация находится под контролем. Кроме того, администрация освобождённого региона бывшей УССР собирает доказательства преступлений киевского неонацистского режима, чтобы передать их миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую ждут на Запорожской АЭС уже очень давно.

Запорожская АЭС , пробита крыша хранилища ядерного топлива. Цитата из видео с канала Gendolh Beliy

«Господи, они что, совсем конченные? Ну ладно бить вблизи станции. По ней самой-то лупасить зачем?!» — задаётся вопросом Harry M.

Многие пользователи отмечают, что опасность от обстрелов Запорожской атомной электростанции только растёт, а значит, киевские боевики сознательно повышают ставки в преддверье приезда миссии МАГАТЭ.

«Этого я и боялась. Эти дебилы, прости господи, не понимают, чем это может грозить? Погибнут тысячи, и они в том числе. И наши в том числе. И мирные с детьми, и Зеленский со своей кодлой. Это насколько надо быть отбитыми, чтобы решиться на такое? Действуют, словно смертники-террористы под наркотой», — отметила Екатерина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что преступные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ почему-то не находят ответа со стороны российского командования. Граждане подозревают, что пальму первенства в руководстве России перехватили дипломаты, отчего военные были вынуждены взять «молчание».

«Чего Россия ждёт? Реакции мирового сообщества? Интересно, а как в такой ситуации поступили бы американцы? Мне кажется, что ВСУ понесли бы такие потери после первого такого прилёта, после которого прилётов больше бы не было», — указывает Владислав К.

Часть людей полагает, что миссия МАГАТЭ так долго и мучительно отправляется на эту злополучную станцию, что невольно возникает подозрение, что Запад всё-таки намерен устроить ядерную катастрофу на территории бывшей УССР.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

«Расследования МАГАТЭ — это действительно то, что нам сейчас необходимо. У американцев спросите, кто обстреливает. У них весь земной шар под спутниками, все передвижения, все обстрелы видны. Раз они молчат, значит, это они сами руку и приложили. Поэтому расследование МАГАТЭ ни к чему не приведёт. Нацисты, которых никто не останавливает, продолжают провоцировать катастрофу с радиацией!» — пишет Сергей Т.

Напомним, 29 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны киевских боевиков.