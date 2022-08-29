Багдад, , 22:54 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи запретил иракским силовикам открывать огонь на поражение по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака.

«Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности», — сказано в заявлении.

Напомним, что Ирак находится в состоянии перманентного политического кризиса — после выборов в октябре 2021 года политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.

На очередных парламентских выборах в мае 2022 года победил блок ас-Садра, но он не смог сформировать коалиционное правительство. В итоге другие политические силы начали пытаться сформировать правительство, а депутаты от блока ас-Садра стали подавать в отставку в знак протеста. В итоге дело дошло до уличных протестов.

Ранее сегодня сторонника ас-Садра ворвались в «зеленую зону» Багдада, где находятся правительственные здания.