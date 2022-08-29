Москва, 29 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. 32-летний французский атакующий полузащитник Дамьен Ле Таллек близок к переходу в московское «Торпедо». Об этом 29 августа сообщает издание «Чемпионат».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Игорь Смольников

Дамьен Ле Таллек находится в статусе свободного агента с 26 августа 2022 года после истечения соглашения с греческим АЕКом. Ранее француз также выступал за «Ренн», «Боруссию», «Нант», «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

В прошлом сезоне греческой Суперлиги 2021/22 Ле Таллек принял участие в 24 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил семь желтых карточек.

Стоит отметить, что у Ле Таллека есть российский паспорт. За взрослую сборную Франции футболист не заигран, но выступал за молодежные команды.