Архангельск, 29 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В деревне Чакола Пинежского района Архангельской области открыли монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.

Фото: администрация Пинежского района Архангельской области Монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Деревня Чакола, Архангельская область.

Памятник представляет собой фигуру солдата, держащего на руках ребенка, и символизирует воина-освободителя, отстоявшего мир на земле; воина, подарившего жизнь будущим поколениям.

Из 7 067 жителей Пинежского района, ушедших на фронт, 3 834 — не вернулись с полей сражений. Земляки-пинежане, как и весь народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, беззаветно трудились в тылу, приближая Великую Победу.

Мемориальный комплекс восстановлен на средства грантов губернатора силами жителей деревни Чакола и Пинежского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ возбудили дело о сносе памятника воинам-освободителям в Риге.