Багдад, , 22:51 — REGNUM В Ираке влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр объявил голодовку, сообщает 29 августа телеканал Al-Sumaria.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, голодать он намерен до тех пор, пока в стране не прекратится насилие.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать его сторонников покинуть занятые ими госучреждения.

На данный момент о публичном ответе имама на призыв премьер-министра ничего не известно.

Напомним, на фоне беспорядков в Багдаде во всем Ираке был введен комендантский час.

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