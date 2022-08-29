В Ираке имам Муктада ас-Садр объявил голодовку, протестуя против насилия
Багдад, 29 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В Ираке влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр объявил голодовку, сообщает 29 августа телеканал Al-Sumaria.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Ирак
По утверждению телеканала, голодать он намерен до тех пор, пока в стране не прекратится насилие.
Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать его сторонников покинуть занятые ими госучреждения.
На данный момент о публичном ответе имама на призыв премьер-министра ничего не известно.
Напомним, на фоне беспорядков в Багдаде во всем Ираке был введен комендантский час.