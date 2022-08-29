Рим, , 22:51 — REGNUM Основатель популистского «Движения 5 звезд» Беппе Грилло 29 августа вновь выступил с инициативой разрешить гражданам участвовать в выборах с 16 лет.

Беппе Грилло Niccolò Caranti

Сейчас избирательное право итальянцы получают в 18 лет (до недавнего времени голосовать на выборах в сенат можно было только с 25 лет).

Грилло отметил, что в 16 лет гражданам уже можно работать и платить налоги, но почему-то нельзя голосовать. Он также сослался на положительный, с его точки зрения, опыт ряда других стран.

Оппоненты указанной идеи, в свою очередь, считают, что популисты (как и их партнеры — либералы) рассчитывают снизить возраст голосования, потому что им будет легче манипулировать юными избирателями.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Популисты за четыре года пребывания во власти потеряли около двух третей рейтинга (34% в 2018 году).