Париж, 29 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» планирует подписать 31-летнего опорного полузащитника лондонского «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте. Об этом 29 августа сообщает издание The Times.

Chelsea Debs Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте

По информации источника, руководство «ПСЖ» следит за ситуацией с контрактом футболиста «Челси». Действующее соглашение хавбека с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, и уже зимой с 31-летним хавбеком парижский клуб может провести переговоры о подписании контракта.

В текущем сезоне Н’Голо Канте из-за травмы бедра принял участие в двух турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле хавбек провел 175 минут.