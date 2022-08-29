Лампедуза , Италия, 29 августа 2022, 22:43 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии новые власти организуют «морскую блокаду» для перевозчиков нелегальных мигрантов, заявила 29 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.