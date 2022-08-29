Лампедуза , Италия, 29 августа, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В случае победы правых на выборах в Италии новые власти организуют «морскую блокаду» для перевозчиков нелегальных мигрантов, заявила 29 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.