Салехард, , 22:43 — REGNUM На Ямале стоимость цветов перед Днём Знаний увеличились на 15%. Об этом сообщает информационное агентство «НУР.24».

Букет дня Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Для жителей Ямала самый дешёвый букет обойдётся в сумму от 1500 рублей. В основном родители приобретают композиции цветов стоимостью до двух тысяч рублей, сообщает издание. Есть родители и учителя, которые договариваются участвовать в акции «Дети вместо цветов», собирая по одному цветку с каждого ребёнка на общий букет, а деньги, предназначенные на цветы, перечисляют конкретному больному ребёнку или в фонд помощи больным детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России средняя стоимость букета на 1 сентября составит 1314 рублей. Это на 20% дороже, чем в 2021 году.

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