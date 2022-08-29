Салехард, 29 августа, 2022, 22:43 — ИА Регнум. На Ямале стоимость цветов перед Днём знаний увеличились на 15%. Об этом сообщает информационное агентство «НУР.24».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Букет дня

Для жителей Ямала самый дешёвый букет обойдётся в сумму от 1500 рублей. В основном родители приобретают композиции цветов стоимостью до двух тысяч рублей, сообщает издание. Есть родители и учителя, которые договариваются участвовать в акции «Дети вместо цветов», собирая по одному цветку с каждого ребёнка на общий букет, а деньги, предназначенные на цветы, перечисляют конкретному больному ребёнку или в фонд помощи больным детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России средняя стоимость букета на 1 сентября составит 1314 рублей. Это на 20% дороже, чем в 2021 году.