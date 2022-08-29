Валенсия, Испания, 29 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани 29 августа стал игроком испанской «Валенсии». Об этом сообщили на официальной странице «летучих мышей» в социальных сетях.

Ailura Эдинсон Кавани

Нападающий сборной Уругвая подписал с «Валенсией» двухлетнее соглашение, перейдя из «Ман Юнайтед» на правах свободного агента. На уругвайца, помимо «Валенсии», также претендовал «Вильярреал», который тренирует Унай Эмери.

В прошлом сезоне Эдинсон Кавани принял участие в 15 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После двух сыгранных матчей «Валенсия» с одной победой и тремя набранными очками занимает 12-е местов турнирной таблице испанской Ла Лиги 2022/23.