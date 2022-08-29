Боржоми, Грузия, , 23:58 — REGNUM Пожар не угрожает грузинскому средневековому храму Квирикецминда, сообщает 29 августа sknews. ge.

Тушение пожара в Боржомском лесу. Грузия mod.gov.ge

В населённом пункте Квабисхеви, в непосредственной близости от храма Квирикецминда, появились новые очаги возгорания. Но, по словам представителя мэра Боржоми в общине Квабисхеви Гурама Майсурадзе, храму ничего не угрожает.

«Некоторое время назад здесь были очаги возгорания. Населённым пунктам не угрожает огонь, он горит там, где горело раньше. Пожарные и спасатели находятся на месте и проводят эвакуационные работы. Это было недалеко от храма Квирикецминда, но подул ветер, и огонь пошёл в другом направлении. Еловый лес был сожжён, но святыне ничего не угрожает», — сказал Майсурадзе.

Напомним, что несколько дней назад в грузинских СМИ появились сообщения о том, что в результате бушующего с 19 августа в Боржомском муниципалитете лесного пожара якобы пострадали уникальные фрески X века храма Квирикецминда. 27 августа министерство культуры Грузии опровергло эту информацию.