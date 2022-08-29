29 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:17 — REGNUM Два военных американских крейсера «Чанселлорсвилл» и «Антиетам» прошли через Тайваньский пролив в воскресенье 27 августа, что стало первой подобной операцией американских вооруженных сил с тех пор, как Китай провел масштабные военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ 28 августа представитель командования КНР старший полковник Ши И заявил, что руководство Восточного командования Народно-освободительной армии Китая остается в состоянии повышенной готовности и готово пресечь любые провокации. При этом полковник добавил, что США публично раскрутили данную операцию, и что командование КНР отслеживало и контролировало весь проход кораблей и держит всё под контролем.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«США делают то, что у них получается лучше всего: разжигают войны», — пишет @RutraZemog.

«Нэнси Пелоси спровоцировала этот большой беспорядок. Есть лучшие вещи, которыми она могла бы заняться. Например, проконсультировать своего мужа по поводу пристрастия к алкоголю», — делает отсылку @Anthony23 936 404 к случаю с арестом мужа Пелоси за вождение в нетрезвом состоянии.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань Taiwan Presidential Office

«Готовьтесь к призыву, мальчики и девочки», — предупреждает @yellowtang36.

«Мудрость, мудрость, мудрость, мудрость… США, давайте без войны… без провокаций», — отмечает @LuciaTa1.

«Почему мы вмешиваемся в ситуацию в Азии, почему нас беспокоит ситуация в Азии?» — недоумевает @WaqasSikandar5.

«Администрация Байдена делает всё, чтобы Китай встал на сторону России», — считает @hadiba.

«США явно хотят войны с Китаем, но остается вопрос, готов ли Китай?» — пишет @BikemXchange.

«Администрация Байдена ставит страну в очень опасное положение. Во-первых, Афганистан, во-вторых, безостановочный поток денег киевскому режиму для конфликта, к которому мы не должны иметь никакого отношения, но, конечно, эта администрация должна усугубить ситуацию еще и спровоцировать Китай. Спасибо Пелоси», — негодует @kimwiz022 520.

«США больше не могут продолжать просто пугать… Пора бросить вызов — вот и все…» — уверен @AtilaMatamoros.

«Поджигатели войны! Так они подстрекали киевский режим против России, а теперь Тайвань против Китая. Сколько военной помощи и оружия они посылают, тратя миллиарды денег налогоплательщиков», — злится @dibyendux.

«Война с коммунистическим Китаем неизбежна на определенном этапе. Си просто хочет вышвырнуть США из Азии и управлять ею. Япония, Австралия, Южная Корея и другие страны всё больше вооружаются до зубов. Третья мировая война будет в Азии», — считает @HanhHuuHo.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

«Похоже, здесь есть общий знаменатель. Тот, кто даже не из Азии, пытается создать проблемы, чтобы сохранить мировую власть», — отвечает @spaceship_boy.

«Китай победит. Америка это знает. Они отступят перед Китаем», — подчеркивает @robe_jim.

«Бесполезно и бесстыдно для США вести себя подобным образом, просто нет манер. Неизбежным и предсказуемым результатом будет то, что Китай вернет себе Тайвань раньше, чем планирует», — размышляет @JeffSchurtz.

«Прекратите пропаганду войны. Пропагандируйте мир», — просит @Hutorbydikanka.

«Американцы должны прекратить кормить этого монстра, называемого военными США — прекратить кормить мирового террориста №1. Прикажите своему правительству вместо этого тратить ваши налоги на социальные программы, такие как здравоохранение, безопасность и образование. Американцы этого заслуживают», — указывает @civis_888.

Ранее посол Китая в США заявил, что Китай справляется с «серьезными последствиями» крайне провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные заявления, призвав США извлечь из этого уроки и прекратить свои слова и действия, которые могут привести к эскалации напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси прибыла на Тайвань поздно вечером 2 августа, вызвав волну негодования и осуждения со стороны Китая. 5 августа Китай объявил о восьми контрмерах в ответ на визит Пелоси на Тайвань, в том числе о прекращении обменов в военной сфере и сфере климатической.

Читайте ранее в этом сюжете: США должны извлечь урок из визита Пелоси на Тайвань — посол Китая в США

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