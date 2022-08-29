Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Суд в США приговорил к трём годам тюрьмы мужчину, который выдавал себя за бывшего рэгбиста команды New England Patriots и продавал кольца с чемпионатов Суперкубка, утверждая, что якобы готовит подарок для семьи легендарного квотербека Тома Брэди. Об этом 29 августа сообщает Reuters.

Американский футбол

Окружной судья Дэвид Картер вынес приговор 25-летнему Скотту Спине после того, как в феврале он признал себя виновным по пяти уголовным статьям о мошенничестве.

Спина также обязан выплатить $63 тысячи одному из бывших игроков New England Patriots, чье имя не называется. Именно у этого игрока мошенник выкупил кольцо, при этом не отдав деньги, а потом продал его за $63 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, шестикратный обладатель Супербоула 42-летний квотербэк Том Брэди в 2020 году заключил контракт с клубом НФЛ «Тампа-Бэй». До этого игрок на протяжении двух десятилетий выступал за New England Patriots, с которым шесть раз выиграл Супербол, и четыре раза раза признавался самым ценным игроком сезона.

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