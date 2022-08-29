Блед, Словения, , 23:22 — REGNUM Западные Балканы для Евросоюза должны стать ключевой геополитической темой. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор 29 июля на открытии Стратегического форума в городе Блед.

Борут Пахор Richter Frank-Jurgen

По его словам, чем дольше Брюссель откладывает вступление стран Западных Балкан в ЕС, тем больше в этих государствах усиливается российское влияние.

«Если действительно конфликт в [б. УССР] и его последствия приведут к новому блоковому противостоянию, мы должны задуматься кто куда попадет и что это значит для Европы и международного сообщества. Если действительно президент России Владимир Путин планирует консолидировать большое пространство под влияние Российской Федерации, не оставляя странам и регионам возможность для приближения к ЕС и НАТО, волнения будут продолжаться», — процитировал телеканал Радио и телевидение Словении слова Пахора.

Президент Словении считает, что, если дело на Балканах дойдет до раздела на сферы влияния, Сербия могла бы сыграть в этом важную роль.

«Я имею в виду традиционную политическую, экономическую, культурную и эмоциональную привязанность Сербии к России. Я хотел бы, чтобы сербская политика помогла Западным Балканам остаться на западной стороне Европы», — отметил президент Словении.

Политик полагает, что Сербия могла бы разорвать связи с Россией при получении твердых гарантии членства в ЕС.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал ЕС принять в свой состав государства Западных Балкан, б. УССР, Молдавию и Грузию.