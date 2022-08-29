Мелитополь, Бывш. УССР, , 22:30 — REGNUM Бандеровские формирования нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по пригороду Мелитополя — никто не пострадал. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил журналистам член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Система залпового огня HIMARS

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«Удар был нанесен из РСЗО «HIMARS» по северному пригородуМелитополя, непосредственно по поселку городского типаСеменовка. Обстреляны сельхозпостройки мирных жителей — амбары и склады», — рассказал Рогов.

Он отметил, что в результате обстрела загорелась трава.

Рогов считает, что цель обстрела — просто запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бандеровцы получили высокоточные американские РСЗО HIMARS, которые способны наводится на цель по спутнику.