Париж, 29 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» пока не может договориться с «Пари Сен-Жермен» о переходе 28-летнего центрального полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Об этом 29 августа сообщает издание Sky Sport Italia.

Psg.fr Леандро Паредес

По информации источника, хавбек уже договорился с туринским клубом о контракте, однако клубы не могут прийти к договоренности по сумме трансфера.

В прошлом сезоне Паредес принял участие в 15 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес выступает с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 17 миллионов евро.