Перт, Австралия, 29 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Средства гигиены для девушек скоро будут предлагаться всем учащимся государственных средних школ в штате Западная Австралия. Об этом 29 августа сообщил телеканал Nine News.

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По оценкам местных властей, все 225 государственные школы будут обеспечены бесплатными средствами гигиены.

«Ни одна девочка не должна пропускать школу из-за того, что у нее нет доступа к средствам гигиены при менструации», — заявила на пресс-конференции министр по делам женщин Симона Макгерк.

Исследование Bloody Big Survey 2021 года показало, что почти половина из 125 тысяч респонденток пропустили занятия из-за менструации, а три четверти сказали, что, когда они посещали школу во время менструации, им было трудно сосредоточиться.