Богота, , 22:32 — REGNUM Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия, входящие в Андское сообщество наций — один из старейших интеграционных органов в Южной Америке — хотели бы, чтобы Венесуэла, Чили и Аргентина присоединились к содружеству, сообщает 29 августа Reuters.

Густаво Петро gustavopetro.co

«Если нам удастся объединить Чили, Венесуэлу и Аргентину… я думаю, это существенно изменит ситуацию, и наш голос будет гораздо отчетливее слышен на мировой арене», — заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Отмечается, что стремление расширить Андское сообщество обусловлени тем, что во многих странах Южной Америки в последние годы пришли к власти левые политики. Речь идёт в частности о Боливии, Перу, Колумбии и Чили. Эквадор, возглавляемый правым Гильермо Лассо, сейчас является единственным исключением из группы.