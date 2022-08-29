Москва, 29 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 26-летний российский фланговый атакующий полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский пропустит около трех недель из-за повреждения связок плечевого сустава. Об этом 29 августа сообщает глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

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«Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в матче с «Факелом» получил повреждения связок плечевого сустава. В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления — три недели», — цитирует Зеленова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне футболист принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Сочи».

Антон Зиньковский перешел в «Спартак» 1 июля 2022 года из самарских «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. Соглашение российского полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.